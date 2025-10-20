Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 21 Ekim Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 21 Ekim İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...