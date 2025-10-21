Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 21 Ekim Gazeteciler Günü mü? 21 Ekim dünya ne günü? 21 Ekim hangi önemli gün? 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun!

        21 Ekim Gazeteciler Günü mü? 21 Ekim hangi önemli gün?

        Her yıl 21 Ekim tarihi geldiğinde, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmeyi görev edinen gazeteciler yeniden gündeme geliyor. 21 Ekim, gazetecilikte doğruluk, tarafsızlık ve etik değerlere vurgu yapan anlamlı bir gün olarak öne çıkıyor. Türkiye'de de basın mensupları, Gazeteciler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 00:05 Güncelleme: 21.10.2025 - 00:05
        Takvimler 21 Ekim’i gösterdiğinde, dünya genelinde farklı alanlarda kutlanan özel günler araştırılmaya başlanıyor. 21 Ekim, dünyada gazetecilik mesleğinin toplumsal önemine dikkat çekilen özel bir gün olarak kabul ediliyor. İşte 21 Ekim’in ne günü olduğuna dair detaylar...

        21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

        21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak günümüzde de kutlanmaya devam ediyor.

        21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

        "Doğru habere ulaşmak, güçlü bir toplumun temelidir. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun."

        "Gerçeği arayan, kalemini özgürlüğün sesi yapan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun!"

        "Demokrasinin bekçisi olan gazetecilere minnettarız. Dünya Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun."

        "Cesareti, araştırmacı ruhu ve gerçeği aydınlatma tutkusuyla çalışan tüm gazetecilere selam olsun!"

        "Tarafsız ve doğru bilgilendirme için gece gündüz çalışan gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarız."

        GAZETECİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

        Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. -Mustafa Kemal Atatürk / 05.02.1924 İzmir

        Gazeteyi yapan haber değil, haberi yapan gazetedir. -Umberto Eco-

        Yirminci yüzyılın en önemli kuruluşu gazetedir. -Ziya Gökalp-

        Bu devirde fikirler için çarpışıyoruz, gazeteler de kalelerimizdir. -Heinrich Heine-

        Bir gazete, yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir, onun gayesi; insanları düşündürerek, kızdırarak, o konuda bir şeyler yapmaya teşvik etmek olmalıdır. -Mark Twain-

