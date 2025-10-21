GAZETECİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. -Mustafa Kemal Atatürk / 05.02.1924 İzmir

Gazeteyi yapan haber değil, haberi yapan gazetedir. -Umberto Eco-

Yirminci yüzyılın en önemli kuruluşu gazetedir. -Ziya Gökalp-

Bu devirde fikirler için çarpışıyoruz, gazeteler de kalelerimizdir. -Heinrich Heine-

Bir gazete, yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir, onun gayesi; insanları düşündürerek, kızdırarak, o konuda bir şeyler yapmaya teşvik etmek olmalıdır. -Mark Twain-