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HaberlerGündem21 Ocak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintis
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21 Ocak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintisi sorgulama!

21 Ocak Perşembe günü yaşanacak İstanbul planlı elektrik kesintileri araştırılıyor. Arıza, bakım ve onarım sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşayacak olan mahalleler AYEDAŞ VE BEDAŞ tarafından duyuruldu. 21 Ocak Perşembe AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları, AYEDAŞ, BEDAŞ, elektik kesintisi sorgulama

21 Ocak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintis

İstanbullular 21 Ocak Perşembe günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AMİRAL ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: POYRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANCAK

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY

21 OCAK 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

21 OCAK 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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