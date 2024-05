21. Yüzılın 'En İyileri'nden biri Orhan Pamuk'un 'Kar' romanı

Sinema, TV, edebiyat, müzik gibi alanlarda yapılan 'en iyiler' listeleri her zaman herkesi tatmin etmez. Her listede bazı eserlerin neden olduğu bazı eserlerin neden olmadığı tartışılır. Ancak yine de listelere bakmak eğlencelidir. Birçok alanda sık sık yapılan listelerin en yenisi The New York Times'tan geldi.

Gazetenin 'Kitap' bölümü editörleri 21. Yüzyılın yıl yıl 'en iyi' kitaplarını seçti. 235 kitabın yer aldığı listede 2004 yılının en iyi 10 kitabı arasına Orhan Pamuk'un 'Kar' romanı da girdi.

Pamuk’un “İlk ve son siyasi romanım” dediği Türk edebiyatında 1990’ların siyasi atmosferini ele alan, Kars’taki siyasal İslamcılar, solcular, Türk ve Kürt milliyetçilerinin hikâyesini inanç, başörtüsü sorunu, askeri darbeler ve üçüncü dünyada yaşamanın öfkesi ve ümitsizliği üzerinden tartışan 'Kar' için 2004'te yazdığı yazıda usta yazar Margaret Atwood şunları söylüyordu: "Pamuk'un diğer romanları gibi 'Kar da bölünmüş, umutlu, ıssız, gizemli Türk ruhuna derinlemesine bir yolculuk. Kar zamanımızın okunması gereken temel kitaplarından…”