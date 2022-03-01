Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Yatırım ve birikim yapmak isteyen binlerce vatandaşımızın hakkında en çok arama yaptığı konulardan biri de 22 ayar bilezik fiyatları oluyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir nedeniyle son dakika 22 ayar bilezik fiyatı merak konusu. Peki 1 Mart 2022 itibariyle 22 ayar bilezik bugün ne kadar oldu?

ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI BUGÜN NE KADAR? (1 MART)

Serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamlar şöyle;