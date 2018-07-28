İstanbul Sultanbeyli'de bir telefon bayiine camı kırarak giren iki hırsız, 100 bin TL değerindeki 62 telefonu 22 saniyede çalıp kayıplara karıştı. Akılalmaz hırsızlık kamera görüntülerine de yansıdı.



İstanbul Sultanbeyli'deki Biberlik Caddesi üzerinde yaklaşık beş yıldır telefon bayiiliği yapan Hamdi Ü.'ye ait dükkana giren iki hırsız 22 saniye içinde kasada bulunan 100 bin TL değerindeki 62 telefonu çaldı. Olaya ait görüntülerde iki hırsızın cuma günü saat 03.04 sıralarında soygunu gerçekleştirecekleri dükkana geldiği görüldü. Dükkan kapısının camını kırdıktan sonra telefon bayiine giren hırsızlardan biri kapıda beklerken, diğeri içeri girip kasada bulunan farklı markalardaki telefonları aldı.

TÜM SOYGUN 1 DAKİKA

Hırsızlar 1 dakika sonra saat 03.05'te dükkandan ayrılarak kayıplara karıştı. Soygunun, kasaya ait anahtarın kopyasının daha önce çıkartılarak yapıldığı iddia edildi. Hırsızlığın emniyete yansımasının ardından polis olay yerine gelerek kamera görüntülerini incelemek üzere aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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