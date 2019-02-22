Adana Cuma namazı saati, Adana il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 22 Şubat Adana Cuma namazı saati kaçta? İşte, Adana Cuma namazı saati...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ - 22 ŞUBAT

Adana Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Adana'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 22 Şubat Adana Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Adana Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Adana Cuma namazı saati: 12.57

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Şubat 2019 Cuma 05:53 07:13 12:57 16:02 18:32 19:46 23 Şubat 2019 Cumartesi 05:52 07:11 12:57 16:03 18:33 19:47 24 Şubat 2019 Pazar 05:51 07:10 12:57 16:04 18:34 19:48 25 Şubat 2019 Pazartesi 05:49 07:09 12:57 16:04 18:35 19:49 26 Şubat 2019 Salı 05:48 07:08 12:57 16:05 18:36 19:50 27 Şubat 2019 Çarşamba 05:47 07:06 12:57 16:06 18:37 19:51 28 Şubat 2019 Perşembe 05:46 07:05 12:56 16:06 18:38 19:52

Cuma Namazının Fazileti



Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma günü, daha önce yahudi ve hıristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirerek yahudiler cumartesiyi, hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler; son olarak cuma günü, müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır.

Cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir