22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Kuğu Gölü ile başladı

Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ve köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı.

Festivalin açılışında, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Eser, klasik koreografisiyle tanınan Marius Petipa ve Lev Ivanov'un ardından, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un çağdaş yorumuyla izleyiciyle buluştu.

Eser, lanetlenmiş bir prensesin kader ile aşk arasında yaşadığı dramatik yolculuğu; muazzam müzikleri, etkileyici koreografisi ve görsel tasarımıyla sahneye taşıdı.

Zarafet ve tutkunun iç içe geçtiği bu unutulmaz aşk hikayesinin dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, temsil öncesi gazetecilere, çok iyi bir programlamayla eser sayılarını artırdıklarını, seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Biletlerin bitme noktasına geldiğini anlatan Sağtürk, "DOB'daki herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu tarihi bir seyirci rekoruyla geçecek diye düşünüyorum. Bize destek olan İş Bankasına da teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 13 bin 500 seyirciye ulaşan festivalimizin bu yıl da benzer bir başarıya imza atmasını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de Bodrum'un, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

DOB'un Bodrum'da Uluslararası Bale Festivalini yapıyor olmasının önemine değinen Sözen, "Sanatla turizmin kesiştiği alanda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl ilk desteğimizi vermiştik, çok da güzel sonuçlar aldık. Tüm zamanların en iyi seyircisi geçen yıl geldi. Bu yıl da geçen yılı geçecek gibi gözüküyor. Bu hepimiz açısından önemli bir motivasyon" diye konuştu.

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Festivalin açılış gecesinde, Türk balesinin ilk kuşak sanatçılarından ve festivalin fikir babası olan Oğuz Özlem de sahnede konuşma yaptı.

Sanata ve festivale katkılarından dolayı duyulan minnetle söz alan Özlem, seyirciler tarafından büyük bir ilgi ve alkışla karşılandı. Ardından Sağtürk Özlem'e teşekkür plaketi verdi.

Bu yılki festivalin açılışında, geçen yıl hayatını kaybeden Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem de anıldı.