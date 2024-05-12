23 bin Galatasaraylı Olimpiyat Stadı'nda!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşılaşmasında 11'i değiştirmedi. Buruk; Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor mücadelelerinde de aynı 11’e görev vermişti.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı. REKLAM Yedeklerse ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Vinicius bekledi. TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU!