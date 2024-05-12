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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray 23 bin Galatasaraylı Olimpiyat Stadı'nda! - Galatasaray Haberleri

        23 bin Galatasaraylı Olimpiyat Stadı'nda!

        Süper Lig lideri Galatasaray, 26. haftada Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, yaklaşık 23 bin sarı-kırmızılı taraftar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurup takımlarına büyük destek verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:20
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        Olimpiyat Stadı sarı-kırmızı!
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        Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşılaşmasında 11'i değiştirmedi. Buruk; Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor mücadelelerinde de aynı 11’e görev vermişti.

        Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

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        Yedeklerse ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Vinicius bekledi.

        TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU!

        Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, Karagümrük deplasmanında tribünleri doldurdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendisine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Galatasaraylı taraftarlar, ayrıca tribünlere 'Filistin'de insanlık ölüyor', 'Dünya soykırımı canlı canlı izliyor' ve 'Susmak katliamı desteklemektedir' pankartları astı.

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