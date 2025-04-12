23 Nisan'da İstanbul Modern'de 'Müzede Oyun'

İstanbul Modern'in, “Müzede Oyun” başlıklı şenlik programında çocuklar ve aileler, farklı etkinliklere katılarak sanatla buluşacak. 23–27 Nisan tarihleri arasında United Colors of Benetton desteğiyle beş gün sürecek, “Müzede Oyun” adlı programda çocuklar, aileleriyle müzenin farklı mekânlarında sanat aktiviteleri gerçekleştirecek. “Müzede Oyun” çocuk şenliği; sergi turlarını, “Renk Atölyesi” adlı sanat uygulamasını, “Masallarda Sanat” başlıklı drama etkinliklerini ve ebeveynler için “Yaratıcılık Semineri”ni içeriyor. Ayrıca, şenlik süresince çocuklar, müzenin mezanin katındaki “Sanat Alanı”nda, resim kâğıtlarındaki yarım kalmış imgeleri tamamlayarak hayal dünyalarını resmediyor.

“Müzede Oyun” sergi turları

“Müzede Oyun” sergi turları, yepyeni bulmacalarla çocuklar ve ailelerini bekliyor. Tur, yarım kalmış bir masal ile başlıyor. Ait oldukları resimlerden çıkıp sergideki yerlerini kaybetmiş kahramanların macerasını dinleyen çocuklar, dinledikleri masalın mutlu sonla bitmesine yardımcı oluyor. Çocuklar, kendilerine verilen harita ve bulmacalar aracılığıyla resimlerini arayan masal kahramanlarına yardım ediyor. Böylece çocuklar, “Yüzen Adalar” sergisini hazine avı oyunundan ilham alan keyifli ve eğlenceli bir oyunla keşfediyor.

Renk Atölyesi Atölye çalışması, renk ve renk tonlarının keşfedilmesine odaklanıyor. Atölyede odaklanmak istedikleri ana rengi seçen çocuklar, önce seçtikleri rengin farklı tonlarını üretiyor, ardından ürettikleri yeni renklerle monokrom (tek renkli) resimler gerçekleştiriyor. Sanat Alanı Sanat Alanı, İstanbul Modern’e çocuklarıyla gelen herkesin katılımına açık. Bu deneyim alanında çocuklar ve aileleri, özel hazırlanan resim kâğıtlarına çizimler gerçekleştiriyor. Resim kâğıtlarındaki yarım kalmış imgeleri tamamlıyor, boyayarak hayal dünyalarını resmediyor. İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alan sanat çalışmalarından ilhamla tasarlanan bu etkinlik, çocukların yaratıcılıklarını görünür kılıyor. Masallarda Sanat Selen Korad Birkiye Çocuk Şenliği kapsamında yürütülen etkinliğin konuğu, dramaturg, yazar Doç. Dr. Selen Korad Birkiye. Sanatçı, 4–6 yaş grubu çocuklar ve aileleri ilham verici bir masalın dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Oyun ve okumanın içiçe geçtiği bu atölyede çocuklar, dinledikleri masalı canlandırırken eğlenerek öğreniyor, hayal ediyor, karakterleri ve olay örgüsünü yorumluyor.