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        Haberler Gündem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları: En güzel, uzun, kısa, resimli, farklı 23 Nisan kutlu olsun mesajları

        En güzel 23 Nisan mesajları ile sevdiklerinizin bayramını kutlayın

        23 Nisan, Türkiye'de ve dünya çocukları için büyük bir öneme sahip olan özel bir gündür. Bu tarih, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de açılması ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaktadır. Aynı zamanda 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen ilk resmi bayramdır. Sizler için Türk tarihinde önemli bir yere sahip bugünü kutlamanız adına en güzel 23 Nisan mesajlarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 07:57 Güncelleme: 23.04.2024 - 07:57
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        1

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi olarak, çocuklara yönelik bu özel gün olan 23 Nisan'ı, geleceğin teminatı olarak görmüş ve onlara olan güvenini ifade etmiştir. Bu milli günde sevdiklerinizin bayramını sizler için derlediğimiz en güzel 23 Nisan mesajlarıyla kutlayabilirsiniz. İşte, en güzel, kısa, uzun, resimli ve farklı 23 Nisan kutlu olsun mesajları...

        2

        Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum! Hepinizin güzel gülüşleri dünyayı aydınlatsın.

        Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı! Sağlıklı, mutlu ve başarılı yarınlar sizin olsun. 23 Nisan kutlu olsun!

        3

        Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz! En güzel hayalleriniz gerçek olsun, yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Bayramınız kutlu olsun!

        Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Nice bayramlara!

        4

        Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, tüm çocukları sevgiyle selamlıyor ve kutluyorum. Mutlu bayramlar!

        Çocuklarımızın umut dolu yarınlara koştuğu 23 Nisan'da, sevgi, barış ve mutluluk dolu günler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun!

        5

        Bugün, dünyanın en değerli varlıkları olan çocuklarımızın bayramı. Unutmayalım ki, onlar yarının büyükleri! 23 Nisan kutlu olsun.

        Sevgili çocuklar, sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice mutlu bayramlara!

        6

        Bugün sevgi, neşe ve umutla dolu. Çünkü bugün sizin gününüz! Tüm çocukların 23 Nisan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.

        7

        Çocuklarımızın sevinciyle coştuğu, umut dolu yarınlara adım attığı bu özel günde, tüm çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık ve mutlulukla büyüsünler.

        8

        Çocukların neşesiyle aydınlanan bu özel günde, geleceğimizin güvencesi olan tüm çocukları sevgiyle selamlıyorum. Nice mutlu bayramlara!

        9

        Bugün, çocukların coşkuyla kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice bayramlar dilerim.

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