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        Haberler Yaşam 23 Nisan şiirleri: 2,3,4,5,6 kıtalık en güzel, kısa, uzun, anlamlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 23 Nisan şiirleri seçenekleri

        23 Nisan şiirleri: 2,3,4,5,6 kıtalık en güzel, kısa, uzun, anlamlı 23 Nisan şiirleri seçenekleri

        Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan geldi çattı. Her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan şiirleri törenlerde seslendirilecek ve Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bugünün önemine vurgu yapılacak. 23 Nisan ile ilgili 2,3,4,5,6 kıtalık şiirleri haberimizde derledik. İşte çocuklara armağan edilen bu büyük bayramda sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiirleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:02
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        1

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Nisan şiirleri araştırması yapıyor. Okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılıyor. Öğrencilerin gündeminde ise kısa ve uzun 23 Nisan 2,3,4 kıtalık şiirler yer alıyor. İşte 23 Nisan en güzel, kısa, uzun, anlamlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 23 Nisan şiirleri seçenekleri

        2

        23 NİSAN ŞİİRLERİ İÇİN EN GÜZEL SEÇENEKLER

        23 NİSAN BİR ARMAĞAN

        Sanki her tarafta var bir düğün.

        Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

        Bugün yirmi üç nisan,

        Hep neşeyle doluyor insan.

        İşte, bugün bir meclis kuruldu,

        Sonra hemen padişah kovuldu.

        Bugün yirmi üç nisan,

        Hep neşeyle doluyor insan.

        Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

        Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

        Bugün yirmi üç nisan,

        Hep neşeyle doluyor insan.

        Saip EGÜZ

        3

        2-3-4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

        DÜNYA ÇOCUK YILINDA -1- (BEHÇET NECATİGİL)

        Bütün çocuklar
        Yokluk bilmesinler
        Et, şeker, süt bulsunlar
        Giyimli, tok ve rahat
        Gitsinler okullara
        Sınıflarını geçsinler.

        Büyükler biraz daha yorulsun
        Onlar da büyüsünler
        Onlar da mesut olsunlar
        Geçti, kaç savaş ezikliği
        Çocukları düşünsünler
        Çocuklar iyi gün görsünler.

        4

        ÇOCUKLAR (GÜLTEN AKIN)

        Çocuklar
        Onlar artık konuklardır
        Herkes kendince ağırlar konuklarını
        Kimi şakıya şakıya
        Kimi susarak, yumuşak
        Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
        Artar boşluk
        Gün ayrı galaksiler
        Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
        Sevgilerin, özlemlerin
        Miadı dolmuşsa
        Zorla zorla zorla
        Nereye kadar
        Onlar hoşça gitsinler
        Kalmalı bir eyyam daha
        Utana sıkıla

        5

        ÇOCUKLARIMA (AZİZ NESİN)


        Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
        Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
        Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
        Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler


        Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
        Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
        De ki bütün işe yarayanlar
        İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

        6

        ÇOCUK VE HÜZÜN (SUNAY AKIN)

        Ne zaman bir çocuk ölse
        gözü evlerinde
        annesinin kavurduğu
        helvada
        kalır

        Yoksul bir çocuk görsem
        yağmur altında üşüyen
        köprü olmak geçer
        hiç değilse
        içimden

        7

        GECE VE ANNE (OYA UYSAL)


        Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı
        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin
        bitecek sanki yeryüzü,
        ansızın uçurum.

        Ey! durgun saçları karıştıran hayal.
        Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,
        terket beni, beni terket ve karış geçmişe.

        Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin
        soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,
        geceden doğmalıydım ben, geceden,
        kendime anne olmuşum meğer
        sokakları kovalarken çocuklar.

        Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok
        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        8

        BÜYÜMÜŞ ÇOCUK ŞİİRİ (DİDEM MADAK)

        Artık büyüdü diyorlar bana
        Ekmeğini salatanın suyuna banma
        Ben artık büyüyüm Füsun
        Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan sonra
        İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman
        Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş burada
        Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi
        Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni
        Ben yürümüyorum Füsun cadde yürüyor
        Bir cadı olduğumu burdan anlıyorum
        Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızların takımından başka
        Bilirsin işte erkekler büyükayı, kadınlar küçük cezve
        Bugün bir harf girdi atmosferime, tutuştu ve yandı
        Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir
        Uzun kuyruklusundan

        İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun
        Şiirin bir odasına üç yüz milyon vereceğim
        Durmadan mazmunlara sürgün gidiyorum olmuyor böyle.
        Cümle kapıların önünde kelimelerle beş taş oynuyorum.
        Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum
        Ama korkmuyorum da esasında.
        Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya
        saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma
        Kelimelerin tadına bakıyorum
        Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla.

        kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında
        Elimde tuttuğum sigara
        Ucu olmayan dize yakışıyor şiire

        9

        ÇOCUKÇA DA BEN DE VARIM (ÖZDEMİR ASAF)

        Ben böyle yazdım sanma
        Ben böyle düşündüm
        Başından beri
        Sözcükler koşuyordu
        Düşünmelerimin ardından
        Çocuklar, çocuklar gibi
        Bayram yerlerinde

        Çocuklar oynuyordu
        Düşlerimin içindeki
        Bayram yerlerinde

        Ben onlara
        Hiçbir zaman
        Kapalı perdeleri göstermedim
        Kapalı kapıları göstermedim

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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