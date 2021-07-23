Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

23 Temmuz İSKİ son dakika su kesintileri... İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kurban Bayramı'nın 4. günü İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini açıkladı. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa Yakasında yaşayan vatandaşlar 23 Temmuz Cuma günü İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. 23 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

23 Temmuz İSKİ son dakika su kesintileri... İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 23 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 23 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

23 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.07.2021 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 23.07.2021 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 23 TEMMUZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar
GÜNDEM Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu ...
Ayasofya-i Kebir Camii, ibadete açılmasının ilk yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
GÜNDEM 3 milyon ziyaretçi
Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 2021 Kurban Bayramı'nda İETT toplu taşıma bedava mı? (Otobüs, metro, metrobüs)
GÜNDEM Bayramda otobüsler ücretsiz mi?
Bursa Cuma namazı: 23 Temmuz Bursa Cuma ezan vakti ne zaman? İşte Bursa Cuma saati
GÜNDEM Bursa Cuma namazı saati kaçta?
İzmir Cuma namazı vakti 23 Temmuz 2021! Bugün İzmir cuma saati kaçta? Diyanet namaz vakti İzmir
GÜNDEM İzmir cuma namazı saati kaçta?
Ankara Cuma namazı vakti 23 Temmuz 2021! Bugün Ankara cuma saati kaçta?
GÜNDEM Ankara cuma namazı saati kaçta?
DGS kontenjan kılavuzu: 2021 DGS Taban puanları belli oldu! İşte 2021 DGS kontenjanları
GÜNDEM 2021 DGS kontenjanları belli oldu!
Aşı randevusu nereden alınır? AŞI RANDEVU AL: Telefon, e-Devlet, e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınıyor?
GÜNDEM Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Rize'ye gidiyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Rize'ye gidiyor
23 Temmuz bugün marketler açık mı? Bayramın 4. günü BİM, A101, ŞOK, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEM Bayramda marketler açık mı?