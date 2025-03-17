Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 01:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in cansız bedeni dağlık alanda bulundu.

        Gencin cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava Yunanistan'dan geliyor
        Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava Yunanistan'dan geliyor
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma