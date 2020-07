Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 223 bin 315'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.563 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 24 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz açıklamadı.

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 913- kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 18 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 223 bin 315 ve can kaybının 5 bin 563 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, bin 151 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315 ve vefat sayısı 5 bin 563 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378 ve iyileşen sayısı 206 bin 365 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü ABD’de 21 Ocak’ta ilk vakanın tespit edilmesi ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 48 bin 536 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 149 bin 411’e ulaştı. Son 24 saatte 766 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 146 bin 949’a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 961 bin 11’e ulaştı.

Ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York’ta toplam vaka sayısı 437 bin 273’e, toplam can kaybı ise 32 bin 654’e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet olan California’da toplam vaka sayısı 425 bin 616’ya, toplam can kaybı ise 8 bin 73’e yükseldi. California’nın ardından en fazla etkilenen üçüncü eyalet olan Florida’da toplam vaka sayısı 389 bin 868’e, toplam can kaybı ise 5 bin 520’e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen dördüncü eyalet olan Texas’ta toplam vaka sayısı 370 bin 872’e, toplam can kaybı 4 bin 632’ye yükseldi. Texas’ın ardından salgından en fazla etkilenen eyalet olan New Jersey’de ise toplam vaka sayısı 183 bin 934’e, toplam can kaybı ise 15 bin 805’e ulaştı.

ABD’de 1 milyon vaka sayısına ise sadece 98 günde ulaşılırken, 16 günde ise 3 milyondan 4 milyon vakaya ulaşıldı. Ülkede her saat ortalama 2 bin 600 yeni vaka tespit ediliyor. ABD, dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan dünya genelinde toplam vaka sayısı 15 milyon 551 bin 408’e, toplam can kaybı ise 633 bin 419’a ulaştı. 9 milyon 467 bin 284 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.