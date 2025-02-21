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        25 araçlık zincirleme kaza!

        Bursa'da karlı havanın etkisiyle 25 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:39
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        25 araçlık zincirleme kaza!
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        Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında 25 araç zincirleme kazaya karıştı. Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde yaşanan kaza nedeniyle, bölgede kilometrelerce kuyruk oluştu.

        DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde, saat 09.00 sıralarında, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle 25 araç zincirleme kazaya karıştı.

        Araçlardan bazıları birbirine, bazıları ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yolda kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dronla görüntülendi.

        24 SAAT KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

        Bursa Valiliği, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verirken, Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü kent merkezi ve ilçeler ile Uludağ yolunda 106 makine ve 173 personel ile yolların kapanmaması için 24 saat dönüşümlü olarak kar temizleme çalışması yapıyor.

        Uludağ'da kar kalınlığının 120 santim olarak ölçüldüğünü açıklayan Meteoroloji yetkilileri, kayak merkezinde gecenin en düşük sıcaklığının eksi 11, Bursa kent merkezinde ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğünü belirtti. Bursa ve ilçelerinde kar yağışının bugün ve hafta sonu fazla etkili olmayacağı ifade edildi.

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