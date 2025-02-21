Konya'da, 17 Şubat Pazartesi günü, Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde silahlı saldırı yaşanmıştı.

Bu gelişmenin ardından, Bestami Serdar Ergüder'in ailesi oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı ile ilgili resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte organların alınması için Antalya'dan özel bir ekip gönderildi.

Selçuk Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörlüğü’nde yapılan operasyonun ardından Bestami Serdar Ergüder'in alınan kalp, böbrek ve karaciğerinin nakil edilmek üzere Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildiği öğrenildi. Ailesi ise cenazeyi teslim alarak defnedilmesi için memleketine götürdü.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDEN AİLEYE TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir. Ergüder’in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder’in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz.”