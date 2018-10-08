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11 Kangal köpeği yavrusunu çaldılar!

Sivas merkezde evin bodrumuna giren hırsızlar yeni doğum yapan bir Kangal köpeğinin 11 yavrusunu çalıp götürdüler. Köpekleri çalınan Aziz Şişman, "Köpeklerimi bulana, en iyi köpeğim "Talaz"ın yavrularından bir çift hediye edeceğim" dedi

08.10.2018 - 08:55 | Güncelleme: AA

Sivas'ta Altuntabak Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin bodrumuna giren hırsızlar, Aziz Şişman'a ait 11 Kangal köpeği yavrusunu çalarak kayıplara karıştı. Akşam eve geldiğinde köpeklerinin çalındığını fark eden Şişman, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, çalınan köpeklerin bulunması için çalışma başlattı.

"DAHA 25 GÜNLÜK YAVRULAR, NE YAPACAKLAR?"

AA'nın haberine göre Aziz Şişman yaptığı açıklamada, çalınan köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Akşam 19.00-20.30 saatleri arasında çarşıya gittiğimi takip etmişler. Ben gittikten sonra, bodruma girerek üç kapıyı açıp basamakların altında bulunan 25 günlük 11 Kangal köpeği yavrusunu alıp götürmüşler. 25 günlük yavruları götürüp ne yapacaklar? Durumu emniyete bildirdim, olay yeri inceleme ve hırsızlık ekipleri geldi. Gerekli incelemeyi yaptı. İnşallah çalanlar bir an önce bulunur" diye konuştu. Köpekleri görenlerin polise veya kendisine ulaşmasını isteyen Şişman, "Köpeklerimi bulana, en iyi köpeğim "Talaz"ın yavrularından bir çift hediye edeceğim" dedi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    italyaya kaçırmışlardıritalyaya kaçırmışlardır
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