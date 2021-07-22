Sanatseverlerle buluşacak 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek hizmete sunulmasının ardından pek çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan kültür merkezi yeni nesil sanatçıları ağırlayacak. Sanata tutkuyla bağlı gençlerin resim, seramik, heykel ve video art sanat dallarından oluşan eserleri Tarık Zafer Turaya Kültür Merkezi’nde sergiye sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yeni Nesil Sanat Topluluğu tarafından düzenlenecek karma sergi Anadolu zenginliklerinin sesini, rengini ve varlığını İstanbul’a taşıyacak. Genç sanatçıların Anadolu’dan İstanbul’a projesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak Yeni Nesil Sanat Sergisi’nde 25 sanatçının 40 eseri yer alacak.

Ressam Mehmet Babat’ın proje koordinatörlüğünü yapacağı sergi 30 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergide eserleri yer alacak sanatçılar ise; Ağıt Uğur Uludağ, Ahmat Burak Halıcı, Banu Taşkent, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu, Çağlar Siper, Deniz Karakurt Şekerci, Fatma Meriç Erçetin, Gülistan Kaya, Günay Bakırcılar, Mahmut Özdemir, Mehmet Babat, Mehmet Kaplan, Muhammet Bakır, Nazlı Işık, Nursun Hafızoğlu, Sait Toprak, Samet Öztürk, Sefer Tan, Sinan Dağ, Tuğba Renkci Taştan, Utku Öksüz, Ümmühan Tunçtürk, Veli Aras Yalçınkaya ve Zeynel Abidin Kosarca olacak.