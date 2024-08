25 yıl boyunca çay, su ve çorba ücretsiz olacak

Mersin'in Yenişehir Belediyesi, geçen hafta temellerini attığı Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi ve Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak "Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri"nin de temelini attı.

Eğriçam Mahallesi'nde Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak projenin temel atma töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin inşaatını üstlenen hayırsever iş insanına teşekkür ederek, "Kültür kompleksi ve ilkokulumuzun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projemizin temelini atıyoruz. Yenişehir'imize ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanemizdeki kafeteryamızda 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlarımız için ücretsiz olacak. Bu alan insanların buluşarak fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir sosyal ve kültürel merkez haline gelecek" dedi.

"EŞİT HİZMET ANLAYIŞINI SAVUNUYORUZ"

Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirdiklerini ifade eden Özyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğimizin teminatı bu temellerle atılıyor. Bizler her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşın hakkının gözetilmesini, her kesimin eşit hizmet almasını savunuyoruz. Bu anlayışla, toplumun her bireyine hitap eden projeler geliştiriyoruz. Dezavantajlılar başta olmak üzere farklı kesimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini arkamızda hissetmek, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve en önemlisi bize inanan ve destek veren Yenişehir halkına teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında ve daha nicelerinde buluşmayı diliyorum."