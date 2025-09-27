27 Eylül ne günü? 27 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar
Eylül ayında son günlere girilirken, 27 Eylül tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 27 Eylül, Dünya Turizm Günü olarak kutlanmaktadır. İşte 27 Eylül'ta dünyada kutlanan özel günler...
Eylül ayında 26 gün geride kaldı. Bu kapsamda 27 Eylül'de dünyada kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratman adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. "27 Eylül ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...
27 EYLÜL NE GÜNÜ?
Dünya Turizm Günü
Deniz Kuvvetleri Günü
27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1980'den itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül tarihi, Dünya Turizm Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, 27 Eylül 1970'te belirlenmiş ve 1980'den itibaren uygulamaya koyulmuştur. Dünya Turizm Günü'nün amacı, uluslararası toplumlar için turizmin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Turizm'in sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekilir.
Dünya Turizm Örgütü, Ekim 1997'de İstanbul'da düzenlenen 12. oturumda her yıl bir ülkenin bu güne ev sahipliği yapmasına karar vermiştir. Ekim 2003'te Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 15. oturumda ise ev sahipliği ile ilgili coğrafi sıraya uyulması; 2006'da Avrupa'da, 2007'de Güney Asya'da, 2008'de Amerika'da, 2009'da Afrika'da, 2011'de ise Ortadoğu'da olması kararlaştırılmıştır.
27 EYLÜL'DE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR
1529 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun I. Viyana Kuşatması başladı.
1540 - İsa Tarikatı (Cizvitler), Papalık tarafından resmen tanındı.
1590 - VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra, taç giyme törenini bile görmeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre hüküm süren Papa oldu.
1669 - 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye Kalesi'nin de düşmesiyle, Osmanlılar Girit'in tümünü fethetti.
1919 - Merzifon'u işgal eden İngilizler şehri terk etti.
1922 - Yunan Kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.
1928 - Çin Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanındı.
1939 - Polonya; Almanya ve Sovyetler Birliği işgaline karşılık teslim oldu.
1940 - Nazi Almanyası, İtalya Krallığı ve Japon İmparatorluğu, Berlin'de Tripartite Paktı'nı imzaladılar.
1962 - Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) kuruldu. Albay Sallal iktidarı ele geçirdi. 22 Mayıs 1990'da Güney Yemen'le birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştır.
1970 - Arap Zirvesi Mısır'da toplandı; Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ateşkes anlaşması imzaladı.
1996 - Sosyalist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı Necibullah, Taliban tarafından Kabil'de yakalandı ve işkence edilerek öldürüldü.
1998 - Google web sitesi açıldı.
2000 - İrlandalı yazar James Joyce'un romanı Ulysses'ten uyarlanan filme İrlanda'da getirilen yasak, 33 yıl aradan sonra kalktı.
2019 - Dünya çapında 2.400 noktada iklim değişikliğini protesto etmek için dünya çapındaki grevlere iki milyondan fazla insan katıldı