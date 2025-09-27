27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1980'den itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül tarihi, Dünya Turizm Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, 27 Eylül 1970'te belirlenmiş ve 1980'den itibaren uygulamaya koyulmuştur. Dünya Turizm Günü'nün amacı, uluslararası toplumlar için turizmin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Turizm'in sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekilir.

Dünya Turizm Örgütü, Ekim 1997'de İstanbul'da düzenlenen 12. oturumda her yıl bir ülkenin bu güne ev sahipliği yapmasına karar vermiştir. Ekim 2003'te Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 15. oturumda ise ev sahipliği ile ilgili coğrafi sıraya uyulması; 2006'da Avrupa'da, 2007'de Güney Asya'da, 2008'de Amerika'da, 2009'da Afrika'da, 2011'de ise Ortadoğu'da olması kararlaştırılmıştır.