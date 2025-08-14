Habertürk
        Haberler Dünya 27 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        27 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 27 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 20:07 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:07
        27 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde çeşitli noktalara sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve insani yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

        Han Yunus’taki sözde insani yardım dağıtım merkezleri yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail’in Gazze kent merkezindeki Zeytun Mahallesi’nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu, ayrıca Zeytun Mahallesi’nde evleri ve apartmanları yıkarken bölgenin çeşitli noktalarına topçu saldırısı da düzenledi.

        Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölen 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

        İsrail helikopterinin Gazze kentindeki Samir Kavşağı çevresinde bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyi ile kuzeydeki Zeytun Mahallesi' nde bir evi hedef alan topçu saldırılarında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

