27 ilde 'narkonet' operasyonu: 59 gözaltı

DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),internet üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkonet-6 Operasyonu'nda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortaklığıyla yürütülen 'Narkonet-6 Operasyonu' kapsamında, internet üzerinden söz konusu suçu işlediği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Dün sabahın erken saatlerinde başlayan operasyona, 160 ekip, 396 personel ve 18 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonda, 59 şüpheli gözaltına alınırken, 24 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 2 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 0,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai),4 adet grinder (öğütücü) ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla 2017 yılından bugune kadar gerçekleştirilen 6 ayrı 'Narkonet' operasyonu ile toplam 534 şüphelişe yasal işlem yapıldığı belirtildi.