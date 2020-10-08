27 ilde 'narkonet' operasyonu: 59 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa27 ilde 'narkonet' operasyonu! 59 gözaltı
ABONE OL

27 ilde 'narkonet' operasyonu: 59 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortaklığıyla, internet üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilde 'Narkonet-6 Operasyonu' düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı

27 ilde 'narkonet' operasyonu! 59 gözaltı
DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),internet üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkonet-6 Operasyonu'nda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortaklığıyla yürütülen 'Narkonet-6 Operasyonu' kapsamında, internet üzerinden söz konusu suçu işlediği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Dün sabahın erken saatlerinde başlayan operasyona, 160 ekip, 396 personel ve 18 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonda, 59 şüpheli gözaltına alınırken, 24 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 2 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 0,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai),4 adet grinder (öğütücü) ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla 2017 yılından bugune kadar gerçekleştirilen 6 ayrı 'Narkonet' operasyonu ile toplam 534 şüphelişe yasal işlem yapıldığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru son gün tarihi! VGM bursu ne kadar?
GÜNDEMVakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu 2020
KYK yurt burs başvuruları 2020! Tarih belli oldu mu? KYK yurt burs başvurusu ne zaman?
GÜNDEMKYK yurt burs başvuruları 2020!
Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak son dakika meb
Son dakika Pitbull dehşeti! Küçük kıza 3 pitbull saldırdı! - Haberler
GÜNDEMSamsun'da dehşet! Küçük kıza 3 pitbull saldırdı!
Dr. Ahmet Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Dr. Ahmet Akbaş neden vefat etti?
GÜNDEMDr. Ahmet Akbaş kimdir?
Son dakika haberi... Doluya karşı köprü ve viyadüklü önlem
GÜNDEMDoluya karşı köprü ve viyadüklü önlem
Maganda kurşunu evinde buldu
GÜNDEMMaganda kurşunu evinde buldu
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan bir araya geliyor - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu ile Babacan bir araya geliyor
HAKİM KARŞISINDA! Muğla'da öldürülen Zeynep Şenpınar'ın davası bugün başlıyor - Haberler
GÜNDEMZeynep Şenpınar'ın katili hakim karşısında!
Son dakika haberi... İşkence iddiası! 2 çocuk annesinin anlattıkları kan dondurdu
GÜNDEMİşkence iddiası! Anlattıkları kan dondurdu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X