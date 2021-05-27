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HaberlerSağlık
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27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı?

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.212.123 yükseldi. 46.787 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

27 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

26 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

26 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 166 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 738 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 166 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 787’a yükseldi. Toplamda 53 milyon 38 bin 651 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 214 testten, 8 bin 738 yeni vaka sayısı, 681 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 212 bin 123 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 205 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 57 bin 713’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 168 milyon 295 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 493 bine, iyileşenlerin sayısı 149 milyon 744 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 925 bini, Hindistan'da 27 milyon 122 bini, Brezilya'da 16 milyon 121 bini ve Fransa'da 5 milyon 609 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1,7 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya seyahat planı yapan vatandaşlarına, ülkedeki Kovid-19 salgını nedeniyle "Seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'de Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan yetişkinlerin oranının bugün yüzde 50'ye ulaşacağını belirtti.

Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un kaynağının Çin'deki Vuhan Laboratuvarı olduğu konusundaki iddiasında haklı çıktığını ve birçok kişinin artık kendisine hak verdiğini savundu.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 küçüldü.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, özel eğitimli köpeklerin, Kovid-19'a yakalanmış kişileri yaydıkları farklı kokudan algılayarak 1 saniyeden kısa sürede tespit edebildiklerini ortaya koydu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 salgınını "önemsiz" gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları "gülünç" bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.

Japonya'da, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanım onayı için başvuru yapıldı.

Japonya, salgın ile mücadele kapsamında İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı yolculara 3 günlük zorunlu karantina uygulayacak.

AB Komisyonunun, Gana'yı Afrika'da Kovid-19 aşılarının üretim merkezlerden biri olarak seçtiği bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede son 1 ayda Kovid-19'un görülme sıklığının yüzde 20 azaldığını bildirdi.

Azerbaycan'da Kovid-19 dolayısıyla uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin kararlar açıklandı. Buna göre, açık havada maske kullanımı zorunluluğu 31 Mayıs'ta kaldırılacak. Aynı tarihte Bakü metrosu ve şehirler arası ulaşım da açılacak.

Gürcistan hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aylardır kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar verdi.

Bangladeşli yetkililer başkent Dakka’da 2 kişide, genellikle Kovid-19 hastalarında görülen ve "siyah mantar" olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu tespit edildiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Özel Danışmanı Dr. Faysal Sultan, CanSino şirketinin yardımıyla geçen ay ülkeye hammaddesi gönderilen Kovid-19 aşısını yerli imkanlarla ürettiklerini duyurdu.

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