28 Ekim Cuma bankaların çalışma durumu

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk günün resmi tatil sayılmasıyla gündeme gelen banka çalışma saatleri, EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi gibi konular ile ilgili merak edilenlere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 28 Ekim bankaların çalışma durumu...