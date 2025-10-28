29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsada işlem yapılır mı? 29 Ekim'deki işlem takasları ne zaman gerçekleşecek?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler duracak. 28 Ekim Salı günü yarım gün açık olan borsa, saat 13.00’te kapanış yaptı. 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm piyasalar resmî tatil kapsamında kapalı olacak. Tatil nedeniyle takas tarihlerinde de düzenleme yapıldı. Peki, 29 Ekim'de borsada yapılan işlem takasları ne zaman gerçekleşecek?
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BORSADA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?
Borsa İstanbul' 28 Ekim Salı günü saat 13.00'e kadar açıktı. 29 Ekim Çarşamba günü ise borsada herhangi bir işlem yapılmayacak.
29 EKİM'DE BORSADA YAPILAN İŞLEMLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, 28-29 Ekim günü yapılacak işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Yarın takas yapılmayacak.
Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.