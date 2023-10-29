29 Ekim İzmir kapalı yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için yurt genelinde olduğu gibi 5 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İzmir'de de kutlamalar başladı. Bayram dolayısıyla bir dizi etkinliğin gerçekleştirileceği İzmir'de bazı yollar belirli saatlerde bugün trafiğe kapalı olacak. İşte, 29 Ekim İzmir kapalı yollar listesi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. Gün itibariyle İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel günde İzmirli vatandaşlar; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı sorusunun cevabına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...
29 EKİM'DE İZMİR'DE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Bornova: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim 2023 tarihinde saat 20:00'de, Bornova Şehir Stadyumu önünden başlayarak, Mustafa Kemal Caddesi'ni takiben Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak şekilde düzenlenecek Fener Alayı sırasında; toplu taşım araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde gerekli trafik önlemleri alınarak belirtilen güzergahın gidiş yönünde sağ şeridi kullanılacaktır.
Buca: 28 Ekim 2023 tarihinde saat 20:00'de, Kasaplar Meydanı'ndan başlayarak Uğur Mumcu Caddesi'ni takiben Demokrasi Meydanı sonrasında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yer alan Eski Kaymakamlık binası karşısında son bulacak şekilde gerçekleştirilecek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü" sırasında toplu ulaşım araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde, etaplar halinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, güzergah boyunca gidiş yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacaktır.
Buca: Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları" kapsamında, 28 Ekim 2023 tarihinde saat 12:30'da Dumlupınar Mahallesi, Kıbrıs Caddesi üzerinde yer alan Buca Ortaokulu'ndan başlayarak, Özmen Caddesi'ni takiben Demokrasi Meydanı'nda son bulacak şekilde düzenlenecek kortejin, toplu ulaşım araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde, gidiş yönünde sağ şerit üzerinden gerekli güvenlik önlemleri alınarak etaplar halinde gerçekleştirilecektir.
Çeşme: Çeşme İlçesi'nde 28 Ekim 2023 tarihinde, 18:30-20:00 saatleri arasında, Çeşme Adliyesi karşısından başlayarak, 2001 sokak, 2122 sokak, 1065 sokak ve 1016 sokağı takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak şekilde gerçekleştirilecek "Cumhuriyet Yürüyüşü" sırasında, söz konusu güzergahın gidiş yönü araç trafiğine kapatılacak, diğer tarafın gidiş-geliş olacak şekilde düzenlenecektir.
Karabağlar: 28 Ekim 2023 tarihinde, İnönü Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı ile Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı arasında kalan kısmında düzenlenecek 'Cumhuriyet Yürüyüşü' sırasında, İnönü Caddesi'nin, Fahrettin Altay Meydanı ile Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı arasında kalan kısmının, toplu taşım araçlarının geçişi engellemeyecek şekilde, etaplar halinde trafik konileri ile gerekli güvenlik önlemleri alınarak, 18:30-21:00 saatleri arasında güzergah boyunca gidiş yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacaktır.
Karşıyaka: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yılı kutlamaları kapsamında 28 Ekim 2023 tarihinde 19:30-20:00 saatleri arasında, Karşıyaka Belediye ana binası önünden başlayarak, Doç. Dr. Bahriey Üçok Bulvarı, Kemalpaşa Caddesi ve Yalı Bulvarı'nı takiben Karşıyaka Anayasa Meydanı'nda son bulacak şekilde gerçekleştirilecek Fener Alayı sırasında toplu ulaşım araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, gidiş yönünde sağ şerit kullanılacaktır.