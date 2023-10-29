29 Ekim İzmir kapalı yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı, ne zaman ve saat kaçta açılacak?

29 Ekim İzmir kapalı yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı, ne zaman ve saat kaçta açılacak?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. Gün itibariyle İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel günde İzmirli vatandaşlar; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı sorusunun cevabına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...