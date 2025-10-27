29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamalarına sayılı günler kala, şehirler kırmızı-beyaz renklere büründü. Yurt genelinde tören hazırlıkları sürerken, vatandaşların gündemindeki en güncel sorulardan biri “29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?” oldu. Resmî tatillerde olduğu gibi bu yıl da otobüs, metro, vapur ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...