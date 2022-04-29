İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Nisan Cuma günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 3 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 29 Nisan Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhan Gazi Mah,Koza Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.04.2022 10:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah,Gümüşpınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.04.2022 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sırapınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.04.2022 11:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
29 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 87,94
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