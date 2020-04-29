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Şans Topu sonuçları 29 Şubat 2020 - MPİ Şans Topu sonuç sorgulama

Şans Topu 29 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 985. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda büyük ikramiye 1.506.991,63 TL 2. devrini gerçekleştirdi. Şans Topu meraklıları sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 29 Şubat 2020 Şans Topu sonucu...

29 Şubat Şans Topu çekilliş sonuçları

Şans Topu 29 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 29 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

29 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 08 - 12 - 22 - 32 - 33 + 10

5+1 bilen kişi sayısı :2. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:1.506.991,63 TL
5 bilen kişi sayısı :14Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5.352,20 TL
4+1 bilen kişi sayısı :176Kişi başına düşen ikramiye tutarı:567,65 TL
4 bilen kişi sayısı :2.375Kişi başına düşen ikramiye tutarı:52,60 TL
3+1 bilen kişi sayısı :5.362Kişi başına düşen ikramiye tutarı:27,95 TL
3 bilen kişi sayısı :68.784Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,75 TL
2+1 bilen kişi sayısı :49.806Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,55 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

165.549

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,75 TL

 

 

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

26 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 11 - 20 - 25 - 28 + 6

5+1 bilen kişi sayısı :4Kişi başına düşen ikramiye tutarı:235.670,55 TL
5 bilen kişi sayısı :22Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.147,25 TL
4+1 bilen kişi sayısı :301Kişi başına düşen ikramiye tutarı:404,40 TL
4 bilen kişi sayısı :3.566Kişi başına düşen ikramiye tutarı:42,70 TL
3+1 bilen kişi sayısı :8.094Kişi başına düşen ikramiye tutarı:22,55 TL
3 bilen kişi sayısı :93.324Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,25 TL
2+1 bilen kişi sayısı :68.463Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,90 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

220.564

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,40 TL

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