Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 227.982'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.645 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 29 Temmuz Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınladı.

28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var."

27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

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AMERİKA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 534 artarak 4 milyon 435 bin 113'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 137 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 20 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 446 bin 397 vakayla Brezilya ve 1 milyon 493 bin 904 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 467 bine yakın vakayla California "Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 440 binden fazla vakayla New York ve 433 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

AVRUPA'DA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişeye yol açtı.

Kovid-19'un kontrol altında olduğu düşünülürken özellikle tatil yörelerinden dönenlerde virüs tespit edilmesi Avrupa ülkelerini önlemler almaya itiyor.

Birçok ülke kapalı alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirirken havalimanlarında zorunlu test uygulamasına geçiliyor.