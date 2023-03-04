3 asırlık tarihi yapı depremde zarar görmedi

BU BİNANIN TEMELİ TAŞ

Kilisenin temelinin taş olduğunu belirten Kurtuluş mahalle muhtarı Necati Namlı, “Bizim çocukluğumuzdan beri bu yapı okul olarak kullanılıyordu. Şimdi sağlık ocağı yaptık. Daha öncesinde ise kilise olduğu söyleniyor.