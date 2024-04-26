Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 3 boyutlu eserini 'anlık öfke'ye dikkati çekmek için yaktı

        3 boyutlu eserini 'anlık öfke'ye dikkati çekmek için yaktı

        Edirne'de düzenlenen bir sergide eser sahibi 'anlık öfkeye' dikkati çekmek amacıyla kibrit çöplerinden hazırladığı çalışmasını yaktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin "Deneysel Tipografi Sergisi" Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açıldı.

        2

        Küratörlüğünü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Oduncu'nun yaptığı sergide öğrencilerin farklı temalardaki 3 boyutlu deneysel çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        3

        Sergide öğrencilerden Semih Aydoğan'ın insanların anlık öfkeleri sonrası ortaya çıkan sinir halini temsilen kibritlerden Boom yazısını oluşturduğu çalışması ilgi gördü.

        4

        Aydoğan, katılımcılar sergiyi gezdiği sırada eserindeki kibritleri tutuşturdu ve vermek istediği mesajı sergiyi gezenlere aktardı. Yanan kibritler daha sonra su ile söndürüldü.

        5

        Oduncu yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayal güçlerinin sınırlarını zorlayıp güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyerek, "Deneysel tipografiyi geleneksel tipografiden ayıran en önemli özellik bu.

        6

        Öğrencilerimiz de kendi yaratıcılıklarını bu noktada ortaya koydular. Farklı materyaller kullanılarak 3 boyutlu olarak yansıtıldı. Çalışmalarda öğrencilerin tutkularının, emeklerinin ve öğrenim süreçlerinin yansımaları var" dedi.

        7

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu da öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        8

        Sergi hafta boyunca gezilebilecek.

        #anlık öfke
        #kibrit çöplerinden hazırlanan eser
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir