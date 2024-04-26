Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

        Son dakika haberler 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi. Karar uyarınca 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

        Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

        AA'nın haberine göre; istihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #sağlık personeli istihdam
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek