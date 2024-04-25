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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Kuşadası sakinleri bisiklet yarışı izlemekten memnun - Diğer Haberleri

        Kuşadası sakinleri bisiklet yarışı izlemekten memnun

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. Etabı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tamamlandı. Şehirlerindeki bisiklet yarışını izleyen Kuşadası sakinleri, Habertürk'e konuştu.

        Giriş: 25.04.2024 - 21:36 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:52
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        Belki şehre bisiklet gelir
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        Bisiklet her yaştan insana mutluluk verir.

        Kemal Burkay'ın Sezen Aksu'nun şarkısına da söz olan meşhur "Belki şehre bir film gelir" dizesindeki gibi umut da...

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun uğradığı Aydın'ın Kuşadası ilçesi de bu mutluluğu yaşayanlardan.

        TUR'da 5. etabın galibi Andresen!
        TUR'da 5. etabın galibi Andresen!

        Turun 5. etabının tamamlandığı ilçenin sakinleri bisikletçileri finiş çizgisinde beklerken duygularını Habertürk'e anlattı.

        Turun, şehirlerinden geçmelerinden memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, tura bir kez daha evsahipliği yapmayı da umuyor.

        İşte kameramıza yansıyanlar...

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor Haberi Görüntüle
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