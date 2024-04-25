Kuşadası sakinleri bisiklet yarışı izlemekten memnun

Bisiklet her yaştan insana mutluluk verir.

Kemal Burkay'ın Sezen Aksu'nun şarkısına da söz olan meşhur "Belki şehre bir film gelir" dizesindeki gibi umut da...

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun uğradığı Aydın'ın Kuşadası ilçesi de bu mutluluğu yaşayanlardan.

Turun 5. etabının tamamlandığı ilçenin sakinleri bisikletçileri finiş çizgisinde beklerken duygularını Habertürk'e anlattı.

Turun, şehirlerinden geçmelerinden memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, tura bir kez daha evsahipliği yapmayı da umuyor.

İşte kameramıza yansıyanlar...