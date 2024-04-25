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        2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabını Tobias Andresen kazandı

        2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) Bodrum ile Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik 5. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımından Danimarkalı sporcu Tobias Andresen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:33
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        TUR'da 5. etabın galibi Andresen!
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        2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 5. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı.

        Bodrum ile Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik parkurda düzenlenen etaba 160 sporcu katıldı. Parkurun ilk yüzde 40'lık dilimindeki iki adet 3. kategori tırmanış haricinde düz profile sahip etabı, 4 saat 18 dakika 12 saniyede bitiren Andresen birinci oldu.

        Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği, Andresen'in takım arkadaşı Fabio Jakobsen, 3'üncülüğü ise Caja Rural-Seguros RGA takımından Iuri Leitao elde etti.

        21 yaşındaki Andresen, 18 saat 51 dakika 57 saniyelik süresiyle genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu korudu.

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        Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanı, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanındaki liderliklerini sürdürdü.

        ANDRESEN: ZAFERİM TESADÜF DEĞİL

        TUR’daki ikinci etap zaferini alan Tobias Andresen, yarış sonrası, “Zaferim tesadüf değil” açıklamasında bulundu, “Sezon boyunca çok sıkı çalıştık. Daha önceki etaplardan aldığımız güvenle bugün rahat bir yarış çıkardık. Fakat ben aslında bu güce sahip olduğumuzu ve parçaları yerine oturttuğumuzu düşünüyorum” dedi.

        Etap öncesi takım arkadaşı Jakobsen’e çalışma kararı aldıklarını ve finiş için bir pratik yapmak istediklerini ifade eden Danimarkalı bisikletçi, “Son virajda aramızda aldığımız karara göre benim sprinte varmam istendi. Fabio son tırmanışın ardından bacaklarını ağır hissettiğini ve işi bana bıraktığını söyledi. Etap bitişinde Fabio’nun arkamdan ikinci olduğunu görmek de beni şaşırttı. Onun asılmayacağını düşünmüştüm” şeklinde konuştu.

        TUR 2024'TE YARIN

        Yarın Aydın'dan başlayıp Manisa'ya uzanacak 6. etap, genel klasman açısından belirleyici olacak. Çünkü TUR 2024'ün tek 1. kategori tırmanışı, Kuşadası ile Manisa arasındaki bu etapta gerçekleşecek.

        Startı saat 11.45'te Kuşadası Marina'da verilecek etap, Spil Dağı'nda tamamlanacak. Zirve finişine sahne olacak 6. etapta bisikletçiler, 1244 metre rakıma tırmanacak.

        Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

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