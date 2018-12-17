Trabzon’un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarının bulunduğu barakaya gelen ayılardan dakikalarla kurtuldu.

Sürmene'de 9 yıldır baba mesleği olan arıcılık mesleğini sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla bir yandan mücadele ediyor bir yandan ise onların bal ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. İHA'nın haberine göre, ayılar ilk olarak barakasının önünde bulunan kovanlara saldırdı. İbrahim Sedef bunun üzerine kovanlarını korumak için barakanın önüne iki kovan bal koydu.

BARAKAYA GİRDİ, AYILAR GELDİ

Barakasının önüne kurduğu güvenlik kamerasıyla ayıları takibe alan Sedef, bu görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Son olarak barakasından elindeki fener ile dışarıya çıkan Sedef, kovanlarını kontrol ettikten sonra tekrar barakasına girdi. Güvenlik kamerasının kayıtta olduğu anlarda Sedef’in barakasına girmesinin ardından yaklaşık 3 dakika sonra ayıların geldiği görüldü. Sedef 3 dakikayla ayılardan kurtulduğunu görüntüleri izleyince fark etti.

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