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Haberler Gündem Son dakika: 3 Ekim 2022 On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
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On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 Ekim 2022 On Numara sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 3 Ekim 2022 Pazartesi On Numara çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından Noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları merak edilip araştırılıyor. Bilindiği gibi On Numara çekilişi haftada iki kez gerçekleşiyor. İşte 3 Ekim 2022 On Numara çekilişi sonuçları...

Son dakika: 3 Ekim 2022 On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

On Numara sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 3 Ekim 2022 On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi Milli Piyango On Numara çekilişleri haftada 2 defa, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 EKİM 2022:

4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 18 - 31 - 35 - 37 - 39 - 40

46 - 48 - 51 - 53 - 55 - 57 - 62 - 73 - 75 - 76 - 79

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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