Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 3.4000.296'ya yükseldi. 31.892 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

3 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

2 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

2 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 248 bin 968 testte 42 bin 308 vaka, 1471 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 419 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, toplam vefat sayısı 31 bin 892, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 182, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 59 bin 462 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 105 milyon 4 bin 227'si iyileşti.

ABD'de 23 milyon 754 bin 391, Hindistan'da 11 milyon 525 bin 39 ve Brezilya'da 11 milyon 239 bin 99 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 35 bin 43 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 186 bin 251'e, İngiltere’de 3 milyon 860 bin 174'e, İspanya’da 3 milyon 54 bin 725'e, İtalya’da 2 milyon 933 bin 757’ye, Almanya’da 2 milyon 548 bin 200’e, Kolombiya'da 2 milyon 292 bin 803’e, Arjantin'de 2 milyon 112 bin 266’ya ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 478 bin 623 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 130 milyon 325 bin 618'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 842 bin 768 kişi hayatını kaybetti.