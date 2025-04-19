'3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene Gölge Varsa Işık da Var temasıyla yola çıkan bienalin kültürle yoğrulmuş bir atmosferle sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Ersoy, sanatın bazen bir hat tezhibinde, bazen bir ebru damlasında, bazen ise bir gölge oyununda izleyicinin karşısına çıktığına işaret ederek "Ama her seferinde birleştirir, düşündürür, derinleştirir. Tarih boyunca hem gölgelerin hem de ışıkların şehri İstanbul'umuz, her köşesiyle ilham kaynağı olmuş, nice sanatçıya ev sahipliği yapmıştır. İşte bu bienal, geçmişten bugüne uzanan bu sanat köprüsünün en güçlü temsillerinden biridir" dedi.

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"MEKANLAR, GÖLGELERİYLE GEÇMİŞİMİZİ, IŞIKLARIYLA İSE GELECEĞİMİZİ AYDINLATACAK"

Yeditepe Bienali'nin sadece bir sanat etkinliği olmadığının altını çizen Ersoy, bir medeniyetin hafızasını, bir şehrin ruhunu ve bir milletin sanata olan inancını yansıtan büyük bir kültür buluşması olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, bienalin sanatı sadece müzelerle ve galerilerle sınırlamadığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Onu şehrin sokaklarına, tarihi yapılarının içine taşıyan bu vizyon, İstanbul'u bir kez daha sanatın başkenti haline getiriyor. Türkiye'nin en önemli kültür ve sanat organizasyonlarından biri haline gelen Yeditepe Bienali, İstanbul'un kalbinde, şehrin hafızasına kazınmış Sirkeci Garı Ambarları, Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camii Mahzeni ve Nusret Çolpan Sanat Galerisi gibi dört özel mekanda hayat bulacak. Her bir mekan kendi tarihiyle, mimarisiyle ve ruhuyla bu yılın temasına ayrı bir ses katacak. Bu mekanlar, gölgeleriyle geçmişimizi, ışıklarıyla ise geleceğimizi aydınlatacak." REKLAM Bienalde hat, tezhip, minyatür, çini ve ebru gibi geleneksel sanatların çağdaş estetik anlayışla yeniden buluştuğuna dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların bu buluşmaya eserleriyle katkı sunduğunu aktardı. "BİZİM LİSANIMIZCA SANAT, İYİLİĞE, GÜZELLİĞE VE BİRLİĞE AÇILAN KAPIDIR" Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da Türk İslam sanatlarının en seçkin örneklerinin bir araya geldiği bienalde, 14 farklı ülkeden 263 sanatçıyı iki ay boyunca ağırlayacaklarını belirtti.

Türk medeniyetinin Buhara'dan Endülüs'e, bütün gönül coğrafyasında sanatın merkezde olduğu bir hayat inşa ettiğine işaret eden Turan, şunları dile getirdi: "Bizim lisanımızca sanat, iyiliğe, güzelliğe ve birliğe açılan kapıdır. İyilik ve güzellik anlayışımızın kaynağı ise hiç kuşkusuz, kutsal kitabımız ve Peygamber Efendimizin yaşantısıdır. Her köşesi sanatla yoğrulmuş sur içi İstanbul'u dört başı mamur bir medeniyet merkezidir. Yedi tepesini donatan kurşun kubbelerin efsunlu güzelliğinde, göğe yükselen minarelerin nakışlı zarafetinde, billur çeşmelerin inci gibi yazılmış kitabelerinde, 'hüvelbaki' diyen oyalı taşların sükunetinde, güzel gören, güzel düşünen, güzel eyleyen bir anlayışın incelikleri görülür. Ayasofya'dan Sultanahmet'e, Nuruosmaniye'den Süleymaniye'ye İstanbul silüetini teşkil eden tüm anıt yapılar, kendi başlarına birer sanat şahikası olmalarının yanında sanata, sanatkara, sanatın işlevine dair sorulacak tüm sorulara yanıt niteliğinde zarif ve muhteşem detaylar barındırır."

REKLAM Turan, şehri ayrıcalıklı kılan kültür mirasını ve geleneksel sanatları gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Biz yarınlarımızın ufkunu, sahip olduğumuz hazinenin zenginliğinde, bir derinlik ve özgünlük içeren güzellik anlayışımızda buluyoruz. Muhakkak ki bienalimizi onurlandıran sanatçılarımız da bu köklü anlayışın temsilcileri olarak aramızda bulunuyor. Sundukları değerli katkılar dolayısıyla kendilerini tebrik eder, her zaman destekçileri olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu. "SEYİRCİLERİ, IŞIK VE GÖLGENİN BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN DERİN İLİŞKİSİNİ SEYRE DAVET EDİYORUZ" Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı Muhammet Emin Demirkıran ise Yeditepe Bienali'nin ilkini 2018'de, ikincisini ise 2022'de düzenlediklerini aktararak vakfın çalışmalarını anlattı. Demirkıran, sahip olunan kültürel, sosyal ve sanatsal değerleri doğru bir şekilde aktarmayı amaçlayan bienal ile Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki gücüne katkı sunmanın ve Türk İslam sanatlarının estetik ve düşünsel zenginliğini uluslararası alanda görünür kılmanın hedeflendiğini kaydetti.

Bienalin temasına işaret eden Demirkıran, sanatseverleri ışık ve gölgenin birbirini tamamlayan derin ilişkisini seyre davet ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Gölge, içinde saklı ve muhkem olan ışığın potansiyelini hatırlatırken ışık da gölgenin sınırlarını aşarak varlığını anlamlandırır ve derinlik kazandırır. Bu ikili geleneksel sanatlarımızın zamanı aşan değerlerini, çağımızın sanatçısının ifade biçimleriyle yorumlayarak gün yüzüne çıkarır. Başkalarının tabiatta tezat, zıtlık, tenakuz olarak gördükleri olgular, Türk İslam sanatında aslında birbirini tanımlayan unsurlardır. REKLAM Varlık ile yokluk, iyilik ile kötülük, aydınlık ile karanlık, ışık ve gölge, birbirini tamamlayan unsurlardır. Hayat vardır çünkü ölüm vardır. Biz tabiata birbiriyle çatışan nesneler dünyası olarak değil, yüce yaratıcının bilim ve hikmetinin bir yansıması olarak bakarız. Türk İslam sanatı, nesnelere bakışındaki bu derinlik sayesinde yüzyıllar boyunca çok değerli eserler vücuda getirmiş, vatan topraklarımız bu ilim ve hikmetle yoğrulmuş, millet mefkuremiz bu anlayış ve düşünce üzerine bina edilmiştir. İnşallah bizi var eden, bizi biz yapan bu toprakların bizim için vatan kılmasını sağlayan bu medeniyet töresini, bu ilim ve hikmetle yoğrulmuş sanat dallarını yaşatmayı sürdüreceğiz."