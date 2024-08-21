30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama hazırlıkları devam ederken, "30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında işi olanlar ve tatil planı yapanlar için merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk defa 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. 30 Ağustos her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlacanak. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos Cuma resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2024 Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.
Aynı şekilde kamu kurumlarının büyük bir bölümü de hizmet dışı olacak. Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 30 Ağustos 2024 Cuma günü çalışan kamu çalışanları ve diğer işçiler fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaklar.