Yeni yılın son iş günü olan 30 Aralık'ta bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Resmi tatil olarak kutlanan 1 Ocak yılbaşı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. EFT, havale yapmak isteyen ve bankadaki işlerini halletmek isteyenler "30 Aralık bugün bankalar açık mı, tatil mi ve öğleden sonra kapalı mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Aralık bankaların çalışma durumu...