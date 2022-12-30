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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Aralık bugün bankalar tatil mi, öğleden sonra kapalı mı ve kaça kadar açık?

Yeni yıl için geri sayım başlarken gözler bankaların çalışma durumuna çevrildi. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, kargo firmaları ve bankalar hizmet vermiyor. Yeni yıla girmeden önce finansal işlemlerini halletmek isteyenler 30 Aralık'ta bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. İşte, 30 Aralık 2022 bankaların çalışma durumu ve saatine ilişkin merak edilenler..

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  • 30 Aralık bugün bankalar açık mı, tatil mi? 30 Aralık bankalar bugün öğleden sonra kapalı mı, kaça kadar açık?

    Yeni yılın son iş günü olan 30 Aralık'ta bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Resmi tatil olarak kutlanan 1 Ocak yılbaşı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. EFT, havale yapmak isteyen  ve bankadaki işlerini halletmek isteyenler "30 Aralık bugün bankalar açık mı, tatil mi ve öğleden sonra kapalı mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Aralık bankaların çalışma durumu...
  • 30 Aralık bugün bankalar açık mı, tatil mi? 30 Aralık bankalar bugün öğleden sonra kapalı mı, kaça kadar açık?

    BANKALAR BUGÜN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

    Bankalar 2022 yılının son işlem gününde hizmet vermeye devam ediyor. Resmi tatiller arasında yer almadığı için 30 Aralık'ta herhangi bir tatil uygulanmıyor.
  • 30 Aralık bugün bankalar açık mı, tatil mi? 30 Aralık bankalar bugün öğleden sonra kapalı mı, kaça kadar açık?

    30 ARALIK CUMA BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

    Herhangi bir resmi tatil kapsamına girmeyen 30 Aralık Cuma gününde bankalar, güncel mesai saatlerinde çalışma devam edecek.
  • 30 Aralık bugün bankalar açık mı, tatil mi? 30 Aralık bankalar bugün öğleden sonra kapalı mı, kaça kadar açık?

    1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

    Resmi tatiller kanununa göre 1 Ocak 2023 günü resmi tatil olarak kutlanıyor.
  • 30 Aralık bugün bankalar açık mı, tatil mi? 30 Aralık bankalar bugün öğleden sonra kapalı mı, kaça kadar açık?

    2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Tarih Gün Tatil

    1 Ocak Pazar Yılbaşı

    21 Nisan - 23 Nisan Cuma - Pazar Ramazan Bayramı

    23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü

    19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi Kurban Bayramı

    15 Temmuz Cumartesi Demokrasi Bayramı

    30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı

    29 Ekim Pazar Cumhuriyet Bayramı

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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