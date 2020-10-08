300 milyon dolarlık eseri bakın ne kadara satmışlar! - Haberler

300 milyon dolarlık eseri bakın ne kadara satmışlar! 0:00 / 0:00

AA

Hong Kong'da, Çin Komünist Partisi ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolar değerindeki çalıntı parşömen, ikiye bölünmüş olarak bulundu.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Mao'nun el yazısıyla yazılmış şiirlerinin bulunduğu parşömeni hırsızlardan satın alan kişi, olayın farkına vardıktan sonra polise başvurdu.

Alıcı, geçen ay bir sanat koleksiyoncusunun evinden çalınan Mao'ya ait 2,8 metre uzunluğundaki ikiye bölünmüş parşömeni, Hong Kong polisine teslim etti.

Polis, hırsızların yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen parşömeni sadece 64 dolara sattığını açıkladı.

Hırsızların, koleksiyoncunun evinden parşömenlerle birlikte Mao'nun antika pulları, bakır paraları ve diğer kaligrafi parçalarının yer aldığı toplam değeri yaklaşık 645 milyon doları bulan soygun yaptığı belirtiliyor.

Hırsızlık olayına karışan iki kişiyle birlikte alıcı da 'çalıntı malı satın almak' suçundan gözaltına alındı.