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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 32 yaşında havuzda kalp krizi: Son fotoğrafı ortaya çıktı! - Öne çıkan güncel haberler
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32 yaşında havuzda kalp krizi! Son fotoğraf!

Adana’da, 32 yaşındaki Orkun Songürer yüzmek için gittiği bir otelin havuzunda bir anda kalp krizi geçirdi. O anlarda havuz ve çevresinde kimsenin olmaması nedeniyle sudan çıkamayan genç adam boğularak hayata veda etti. Songürer'in ailesi ve yakınları acı haberle kahroldu

Son dakika: 32 yaşında havuzda kalp krizi: Son fotoğrafı ortaya çıktı! - Öne çıkan güncel haberler
32 yaşında havuzda kalp krizi! Son fotoğraf!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

OTELİN HAVUZUNDA YÜZÜYORDU

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, önceki gün bir otelde kalan Orkun Songürer (32) havuza girip yüzmeye başladı.

BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Songürer biraz yüzdükten sonra rahatsızlandı. Havuzda Songürer’den başkası olmadığı için kimse fark etmeyince, boğularak yaşamını yitirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bir süre sonra bir otel görevlisi havuza geldiğinde Songürer’i hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde Songürer’in kalp krizi geçirip havuzda boğulduğu tespit edildi. Songürer’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından adli tıptan cenazesi yakınları tarafından alınan Songürer dün öğle namazından sonra toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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