32 yıllık yaşantısı 32 defterde

DHA

Karabük'te yaşayan Mukadder Karadana, 1991 yılından itibaren dünya ile Türkiye'deki gelişmeleri, savaşları, felaketleri ve kendi günlük yaşantısına dair olayları günü gününe yazıp, 32 defterden günlükler oluşturdu.

DHA'nın haberine göre her gün düzenli yazan ve boş vakti kayıp olarak tanımladığını belirten Karadana, "Doğru, dürüst ve sabırlı oldukça insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Boş vakit, insanın en büyük kaybıdır. Günün hiçbir saatini boş geçirmem" dedi.

'SIRDAŞLARIM DEFTERLER'

Yazmadığı zaman huzur bulamadığını dile getiren Mukadder Karadana, "Gündüz yazamazsam gece kalkıp, yazıp öyle yatarım. Yazamazsam huzur bulamam çünkü benim ruhuma işlemiş, bırakamıyorum. Bazen ajanda gelmezse 'Bu işi bırakayım' diyorum fakat sağ olsun, ajandalarımı getirenim var. Daha yılbaşı gelmeden benim ajandam gelir" diye konuştu.

İşlettiği bakkalda çalıştığı sırada boş durmamak için yazmaya başladığını belirten Karadana, "Defteri elime aldım. 'Bugün ne yaptım?' dedikçe yazmaya başladım, bırakamadım. Yalnız ev hayatı değil dünya haberlerinden, günlük olaylardan, kar yağışından, seçimlerden, bütün günlük olaylardan yazıyorum. İnsanlar, zamanlarını boşa harcamasın. Bir gayeleri olsun. Bu benim emelim; sırdaşlarım, bu defterler" dedi.