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Haberler Ramazan 33 yıldır teravih namazını hatimle kıldırıyor
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Hafız profesör, 33 yıldır tarihi camide teravih namazını hatimle kıldırıyor

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fırat, Kayseri'nin tarihi camilerinden Hunat ve Camii Kebir'de 33 yıldır hatimle teravih namazı kıldırıyor. Prof. Fırat, "Böyle bir vazifeyi icra etmek Allah’ın lütfundan başka bir şey değil. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar da bu vazifeyi icra etmeyi bizlere müyesser eylesin. Gücümüzü, imkânımızı elimizden almasın. Bu toprakları, kadim mekânları korusun; düşmanların eline bırakmasın" dedi

33 yıldır teravih namazını hatimle kıldırıyor
İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Kıraat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fırat, 1990 yılında Hunat Camii'nde hatimle teravih namazı kıldırmaya başladı. Kayseri'nin tarihi camii Hunat Camii'nde aralıksız 23 yıl hatimle teravih namazı kıldıran Fırat, ardından Ulu Camii'ye geçti.

10 yıldır da Ulu Camii'de hatimle teravih namazı kıldıran Yavuz Fırat, böyle bir vazifenin tarifinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirterek, "Hunat Camii'nde 23 yıl kesintisiz hatimle teravih namazı kıldırdım. Camii Kebir'de de 10 yıldır kıldırıyorum. Ancak 2 yıl pandemi nedeniyle ara vermiştik. Malum, Miladi ve Kameri takvimin gelişi aynı olmadığından dolayı 1990 yılından bugüne kadar 33 yıl geçmiş olsa da biz 35 Ramazan ayı yaşamış olduk. Dolayısıyla 23 yıl Hunat Camii'nde, 10 yıl da Camii Kebir'de bu vazifeyi icra ettim. Ömrüm yettikçe de bu vazifeyi yerine getirmek istiyorum" dedi.

"HATİMLE KILDIRMAMI NECMETTİN NURSAÇAN İSTEDİ"

Prof. Dr. Yavuz Fırat, hatim ile teravih namazı kıldırmaya başladığı süreci de şöyle anlattı:

"Fakülteyi bitirdikten sonra, askerliğimin ardından 1986 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi'ne atandım. 4 yıl kadar İstanbul'da bulundum. O sırada hem camide görev yaptım hem de yüksek lisansımı tamamladım. 1990 yılında mezun olduğum ilahiyat fakültesine öğretim görevlisi olarak atandım.

Dönemin Kayseri İl Müftü Vekili Necmettin Nursaçan ile görüştüm. Benim Hunat Camii'nde hatimle teravih namazı kıldırmamı istedi. Teklifini kabul ettim ve başladım. O tarihten itibaren kesintisiz 23 yıl boyunca Hunat Camii’nde hatimle teravih namazı kıldırmayı Allah bana lütfetti. Daha sonra müftüler değişti.

"SADECE PANDEMİDE ARA VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Dönemin müftüsüne Hunat Camii'nde yıllardır hatimle teravih namazı kıldırdığımı söylemişler. Hocamız biraz da Cami Kebir'de kıldırmamı talep etti. 8 yıldır aralıksız cemaatimle burada da teravih namazlarını hatim ile kıldırmayı Allah bana nasip etti. Araya pandemi süreci girdi. Sadece 2 sene ara vermek zorunda kaldım. Şükürler olsun ki bu 2 güzide camii de de 33 yıldır hatimle teravih namazı kıldırmak bana nasip oldu."

"ALLAH'IN LÜTFUNDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Hatimle namaz kıldırdığı camilerin önemli ibadet yerleri olduğunu belirten Fırat, sözlerini şöyle tamamladı: "Kayseri'nin büyük camilerinde böyle bir vazifeyi icra etmek Allah'ın lütfundan başka bir şey değil. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar da bu vazifeyi icra etmeyi bizlere müyesser eylesin. Gücümüzü, imkânımızı elimizden almasın. Bu toprakları, kadim mekânları korusun; düşmanların eline bırakmasın."

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