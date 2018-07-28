Türkiye’de 15 yıl önce yüzde 73 olan kendi evinde oturan hanelerin oranı 2017 sonunda yüzde 57’ye düştü. 2002 yılında 12 milyon aile kendi evinde otururken, bu sayı 2017’de 13.2 milyona çıktı. Ancak son 15 yılda artan toplam nüfus ve hane sayısı nedeniyle, kendi evinde oturanların oranı geriledi. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, gayrimenkul sektörü uzmanlarına göre kendi evinde oturma oranının 16 puan düşmesinde, yatırım amaçlı emlak alımları da etkili oldu.

6 MİLYON HANE KİRA ÖDÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Tüketim Harcamaları 2017 verilerine göre Türkiye’de bulunan 23 milyon hanenin 13.2 milyonu kendi sahip olduğu evde oturuyor. 6 milyon hane ise yaşadığı konut için kira ödüyor. Rakamlara oransal olarak bakılırsa ise şu tablo ile karşılaşılıyor:

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Oturduğu evin sahibi olan hanelerin oranı 2002’de yüzde 73 iken, 2017’de yüzde 57’ye indi. Aynı dönemde oturduğu ev için kira ödeyen hanelerin oranı ise yüzde 18’lerden yüzde 26’ye yükseldi. 2002 yılında 12 milyon hane ev sahibi, 3 milyon hane ise kiracı iken; bu hanelerin toplam hanelere oranı sırasıyla yüzde 73 ve yüzde 18 olmuştu.TÜİK’in araştırmasında dikkat çeken önemli bir unsur ise “Ev sahibi değil ama kira ödemeyen” hanelerle ilgili. Verilere göre 2002’de 1 milyon seviyesinde olan bu hanelerin sayısı, 2017 sonunda yüzde 222’lik artışla 3.5 milyona dayandı. Bu artışla birlikte kira bedeli ödemeyen hanelerin Türkiye genelindeki hanelere oranı da aynı dönemde yüzde 6’dan yüzde 15’e kadar çıkmış oldu. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bu istatistiğin, söz konusu evlerde oturanların, kira ödemeden hısım akrabalarının üzerine kayıtlı evlerde ikamet ettiklerini göstediğini dile getirdi