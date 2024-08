354 milyon kişinin kâbusu! Hepatit nedeniyle her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor - Haberler | Sağlık Haberleri

354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor 28 Temmuz Hepatit Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Özbek, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 354 milyon insanın özellikle Hepatit B ve Hepatit C virüsüne yakalandığını ifade ederek, hepatit enfeksiyonlarının her gün 3 bin 500 kişiyi hayattan kopardığını söyledi

Giriş: 03.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:36

