Yaralı halde bulmuştu... 37 yıllık dostluk!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam37 yıl önce bulmuştu... Böyle dostluk görülmedi - Haberler
ABONE OL

Kuğu ile postacının 'garip' dostluğu 37 yıldır sürüyor

Edirne'de emekli postacı Recep Mirzan'ın yıllar önce çalışırken yaralı halde bulup iyileştirdiği ve Garip adını verdiği kuğuyla dostluğu ilgi çekiyor

37 yıl önce bulmuştu... Böyle dostluk görülmedi - Haberler
Yaralı halde bulmuştu... 37 yıllık dostluk!
0:00 / 0:00
AA

Edirne'de emekli postacı Recep Mirzan'ın, 1984 yılında mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulup iyileştirdiği ve Garip ismini verdiği kuğu ile dostluğu 37 yıldır sürüyor.

AA'nın haberine göre posta dağıtmak için gittiği, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yaralı bir kuğu gören Mirzan, kuşu tedavisi için Edirne'deki evine getirdi.

Mirzan'ın, kırık kanadı nedeniyle Garip ismini verdiği ve tedavi ettiği kuğu, uçabilecek duruma gelmesine rağmen postacıyı terk etmedi.

Mirzan'ın bahçesindeki kümeste kalan Garip, sahibine günün her anında arkadaşlık ediyor. Mirzan'ın bahçe işleri yaptığı ya da dinlendiği sırada hep yanında olan kuğu, akşam yürüyüşlerinde de eşlik ediyor.

Mirzan, yıllar önce eşinin vefat ettiğini, zamanının büyük bölümünü çok sevdiği hayvanlarıyla geçirdiğini söyledi.

Beslediği hayvanlardan en değerlisinin "Garip" olduğunu belirten Mirzan, "Postacı olarak çalışırken Sarayakpınar köyünde kışın güzelimi, arkadaşımla beraber bir bahçede gördük. Öğlene kadar posta dağıtırken araçta durdu. Öğleden sonra buraya getirdim." dedi.

"ESKİDEN DAHA DİNÇTİ, ARTIK YAŞLANDI"

Mirzan, kuğunun yaralı sol kanadını tahta parçaları ve iple sarıp iyileştirdiğini ifade ederek, "Şu an kanadı biraz düşük ama sağlam. Çağırdığım zaman gelir. Ben 63 yaşındayım. Onun yaşı benden fazladır belki. 1984'den beri burada, hiç ayrılmadı yanımdan. Nehir taşkınlarında bile buradan gitmedi. Eskiden daha dinçti, artık yaşlandı. Ölürse ona burada güzel bir mezar yapacağım ama beraberce daha çok yaşarız inşallah." diye konuştu.

KORUNAKLI TERLERDE UZUN YAŞAYABİLİYORLAR

Saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğu (Cygnus cygnus) doğada 30-35 yıl, korunaklı yerlerde ve tabiat parklarında çok daha uzun süre yaşayabiliyor. Türkiye'ye özellikle kışın gelen ötücü kuğular, baharda üremek için Kuzey Avrupa'ya göç ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şimdiye kadar bulunanların en eskisi... 635 milyon yıllık! - Haberler
YAŞAMŞimdiye kadar bulunanların en eskisi... 635 milyon ...
Barış Manço kimdir? Barış Manço'nun 22. ölüm yıl dönümü... Barış Manço'nun hayat hikayesi
YAŞAMBarış Manço'suz 22 yıl...
31 Ocak Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans Topu sonuçları 31 Ocak 2021! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM31 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 1 Şubat 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 31 Ocak 2021 - Süper Loto sonucu sorgula! Büyük ikramiye...
YAŞAM31 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 31 Ocak 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikram
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 31 Ocak!
Çılgın Sayısal Loto 30 Ocak 2021 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM30 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Günlük burç yorumları! 31 Ocak 2021 Pazar
YAŞAMGünlük burç yorumları!
"Hafta sonu evdeyiz" eki yayında! Son dakika: HABERTÜRK'ten Dopdolu pazar keyfi...
YAŞAMHafta sonu evdeyiz