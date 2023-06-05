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4 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapis yatan anne serbest bırakıldı

Avustralya'da 4 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapis yatan anne, çocuklarının katili olmadığına yönelik elde edilen yeni bulgular sayesinde serbest bırakıldı.

4 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapis yatan anne serbest bırakıldı
AA

Yeni Güney Galler (NSW) Başsavcısı Michael Daley, Mayıs 2022'de başlatılan ve 1 yıl süren soruşturma sonucunda, çocukların doğal yollardan ölmüş olabileceğine ilişkin yeni kanıtların ortaya çıkması nedeniyle 55 yaşındaki anne Kathleen Folbigg'in affedildiğini belirtti.

G&ouml;rsel: NCU
Görsel: NCU

Yeni kanıtların, Folbigg'in suçluluğu konusunda "makul şüpheler" ortaya çıkardığını kaydeden Daley, konu hakkında "kesin görüşe" vardığını söyledi.

Daley, NWS Valisi Margaret Beazley ile görüştüğünü ve Vali'nin de Folbigg'in şartsız tahliyesi için af kararı imzaladığını ifade etti.

30 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Kathleen Folbigg, 1989-1999 döneminde en küçüğü 19 günlük, en büyüğü 19 aylık 4 çocuğunu öldürmekten suçlu bulunarak 2003'te 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Folbigg'in 2 çocuğunun nadir görülen bir genetik mutasyon taşıdığına yönelik 2018'de yeni bulgular elde edilmişti.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Bunun üzerine 2021'de bilim insanları ve uzmanlardan oluşan 90 kişilik bir grup, çocukların ölümünün nadir görülen genetik hastalıklardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, Folbigg'in serbest bırakılması için dilekçe yazmıştı.

Folbigg'in hapis cezası, 2033'te sona erecekti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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